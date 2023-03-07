Концерт группы МакSим в Нижнем Новгороде закончился скандалом

Новгородский концерт певицы МакSим стал одним из самых провальных в истоии группы.

Провальным, однако, он стал не для самой МакSим, а для её фанатов.

Жители Новгорода, были возмущены организацией выступления и плохо настроенным звуком.

Кроме того, пространство концертной площадки было зонировано таким образом, что еще до начала концерта в толпе возникала сильная давка.

«Организация просто отвратительная, народу тьма, ничего не видно и не слышно, все не уместились», - пишут в соцсетях разочарованные поклонники.

По словам Новгородцев, хуже всего со своей работой справился звукорежиссер.

Многие неоднократно посещавшие предыдущие концерты группы, признались, что это был, пожалуй, худший звук, который они слышали.

Певица тоже раздосадована случившимся, однако благодарит поклонников за поддержку.

Представители концертной площадки, на которой проходило шоу от комментариев воздержались.