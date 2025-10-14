«Кому нужны предатели с нелюбовью к России?»: Виталий Милонов призвал лишить Пугачеву и ее детей гражданства

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал лишить Аллу Пугачеву и ее детей российского гражданства. В разговоре с «Общественной службой новостей» политик заявил, что певица и ее наследники «никому не будут нужны» с антироссийской позицией.

Виталий Милонов отметил, что Алла Пугачева, когда-то ставшая известной и успешной в России, не только эмигрировала вместе с семьей в Израиль, но и воспитывает дочь и сына в недружественных странах.

«Что эти дети унаследуют? Они вырастут самыми настоящими русофобами. И кому они будут нужны потом с такой нелюбовью к России? Нашей стране такое наследие точно не нужно. Поэтому я считаю, что предателей и их детей необходимо избавлять от гражданства той страны, о которой они с такой ненавистью сегодня говорят», — заявил депутат.

По мнению Виталия Милонова, 12-летние двойняшки Елизавета и Гарри не захотят возвращаться в РФ из-за чужого для них менталитета. Политический деятель уверен: звездные родители поддерживают русофобский взгляд на мир своих детей.

«Они растут в среде, которая пропитана иной культурой, нетрадиционными ценностями, русофобским взглядом на мир. Собственно, их родители активно все эти новомодные веяния поддерживают», — подчеркнул Виталий Милонов.

Политик добавил: в парламенте уже обсуждают вопрос о создании списка лиц-иноагентов, чьи дети также покинули Россию, чтобы лишить их гражданства.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) могут остаться без российских паспортов. Выяснилось, что в их свидетельствах о рождении нет отметок о гражданстве РФ, которые стали обязательными после переезда семьи в Израиль.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с дочерью и сыном уехали из России. Также супругов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин пообещал, что потребует лишить Аллу Пугачеву звания и пенсии в России: «Конечно, это несправедливо. Мы будем ставить вопрос по поводу возбуждения уголовного дела».

*признан иноагентом на территории РФ