Какой девушке Марат Башаров будет ломать нос в третий раз

Известный психолог предупреждает: актер не изменит своим принципам во взаимоотношениях с женщинами.

У Марата Башарова новая пассия. 35-летняя актриса Ася Борисова. Ася разведена, воспитывает сына.

И запомнилась зрителям по сериалу «Склифосовский». Увы, есть серьезные опасения, что в скором времени Ася может стать героиней документального ролика с таким же названием.

Напомним, лишь первая супруга Башарова, принявшая ислам, избежала побоев от вспыльчивого супруга.

Вторя избранница заслуженного артиста Татарстана Екатерина Архарова вскоре после свадьбы оказалась в больнице с проломленным носом и многочисленными ушибами. Продержавшись год, она подала на развод.

Третьей жене - Елизавета Шевырковой – Башаров сломал нос спустя два года совместной жизни. Заделав ей ребенка в 2016-м и изувечив в 2018-м, актер расстался с ней в мае 2019 года.

«Он будет максимально требовать от нее. Чтобы она совпадала с его требованиями, с его хотелками, с его желаниями, и, если чуть-чуть не совпадает, вот здесь он будет готов идти до конца, в том числе с физическими наказаниями, в том числе с ударами, - считает специалист по семейным отношениям Ольга Пропубертат.

Все это происходит, когда сам мужчина не вкладывается в понятие, кто он такой в этой жизни, насколько он умен, красив, силен, - считает семейный психолог Ольга Пропубертат.