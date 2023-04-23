Кому достанется 120-метровая элитная квартира Софии Ротару

Четырехкомнатную квартиру напротив Московского зоопарка певице, как говорят, подарил сам Юрий Лужков.

София Ротару часто гастролировала в Москве, и останавливаться в собственном жилище ей было удобнее, чем в гостиницах.

Сейчас апартаменты оказались бесхозными.

В последний раз соседи по дому на Зоологической улице видели Софию Михайловну года два назад. В квартире она оставила некую подругу, которая начала злоупотреблять спиртным и шуметь, что вызывало растущее недовольство соседей. Ротару узнала об этом и отобрала у дебоширки ключи.

И вот теперь, как сообщает Экспресс-газета со ссылкой на НТВ, огромная квартира, стоимостью около 60 млн рублей, оказалась нежилой. Копится там не только пыль, но и квитанции об оплате.

Сохранит ли за собой этот «оазис тишины» 75-летняя звезда? К примеру, телеведущий Сергей Соседов считает, что к сомнительным высказываниям Ротару принудили киевские власти, угрожавшие ее родственникам. Самая певица последний год на связь с прессой не выходит.