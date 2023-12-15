Композитор Александр Зацепин рассказал о создании хита для «Бриллиантовой руки»

Композитор Александр Зацепин назвал легендарный хит «А нам все равно» из фильма «Бриллиантовая рука» своей самой многострадальной песней. По его словам, режиссер комедии Леонид Гайдай был очень требовательным, поэтому композицию пришлось несколько раз переделывать.

«Гайдай очень требовательно относился к песням. Он говорил: "Мне надо, чтобы ее не на радио выпускали или на пластинках, а чтобы народ ее пел". Я отвечал ему, что это очень сложная задача», - вспомнил Запецин в беседе с The Voice.

Композитор также признался, что изначально у него получилась другая песня, и стихи были другие, но Гайдай дал ее всем послушать – и врагам, и друзьям, а потом сказал, что мнения слушателей разделились, и 50% заявили, что песня средняя. После слов режиссера Зацепин полностью переделал композицию, но это оказалось непростой задачей.

В сценарии «Бриллиантовой руки» было написано: «Песня простого советского человека». Поэтому композитору и поэту пришлось долго работать, чтобы в итоге получилась та самая, исполненная актером Юрием Никулиным «Песня про зайцев».

Ранее композитор Александр Зацепин вспомнил, как познакомился с певицей Аллой Пугачевой и предложил ей исполнить песню для таджикского фильма. Он искал юный голос, а исполненная Примадонной песня впоследствии стала настоящим хитом и вошла в ее первый альбом «Зеркало души». Речь идет о телесказке «Отважный Ширак», в которой прозвучала песня «Волшебник-недоучка».