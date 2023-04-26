«Комплексы, деспотизм»: кто на самом деле будущий супруг певицы Татьяны Булановой

Татьяна Буланова всерьёз решила узаконить отношения со своим возлюбленным, 35-летним предпринимателем Валерием Рудневым.

Исполнительница познакомилось с ним всего три года назад и первое время сильно стеснялась большой разницы в возрасте. Тем не менее, самого Руднева это не смущало вовсе.

В своей будущей супруге мужчина явно души не чает. Валерий – щедрая душа, и, в качестве свадебного подарка, решил подарить невесте, ни много ни мало целый ресторан. Там супруги и должны сыграть шумную свадьбу, на которую приглашены, правда, только самые близкие их родственники и друзья.

Как сообщает Экспресс газета, радость поклонников певицы не разделяют нумерологи, которые уже вовсю взялись прогнозировать будущее парочки.

По словам экспертов в области, мужчина очень талантлив и даже обладает некоторыми гипнотическими способностями, однако в быту характер у него не из лёгких.

«У него, как и у Татьяны, есть нарушение программы рода, отсюда разбросанность, неуверенность, комплексы, скептицизм. Также Валерию не хватает энергии, поэтому в течение дня могут проявляться перепады настроения, деспотизм в поведении, резкость», - говорят звездные прогнозы.