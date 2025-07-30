Комик Комиссаренко заявил, что готов «крошить лица» за ВНЖ Польши. Об этом сообщает Газета.Ru.

Лишенный гражданства России комик Слава Комиссаренко опубликовал новый стендап. В нем он шутит о теме иммиграции и жизни в новой стране. Сейчас Комиссаренко ждет получения ВНЖ Польши, однако события, происходящие в мире, беспокоят юмориста.

«Очень надеюсь, что никакой третьей мировой не будет. Мне еще четыре года ждать документы, поэтому я буду тут крошить лица за свой ВНЖ», — посмеялся он.

Напомним, в апреле 2025 года ФСБ лишило гражданства России двух комиков: Славы Комиссаренко и Дмитрия Романова. Ведомство заявляло, что юмористы создают угрозу национальной безопасности России.

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