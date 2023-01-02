Комик Илья Соболев срочно госпитализирован в Тайланде

Отправившийся на новогодние праздники в Таиланд вместе со своей дочкой комик Илья Соболев внезапно оказался в больнице.

Как рассказал сам Илья у себя в блоге, ночью у них жутко разболелись животы и началась тошнота.

Испугавшаяся за свое здоровье семья немедленно обратилась в местную больницу. Врачи диагностировали Соболевым острую ротавирусную инфекцию.

– Вот, теперь, лежим под капельницей, – написал Илья в Insagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), нам объяснили, что вирус этот этот никак не лечится, и просто надо, чтобы он из организма сам весь вышел.

«А так как мы ничего пить и есть не можем, вот и лежим на искусственном питании», - добавил он

Впрочем, Соболев поспешил сразу же приободрить разволновавшихся поклонников и сообщил, что он после нескольких дней интенсивных процедур состояние его и их малышки стало гораздо лучше.