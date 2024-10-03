Комик Алексей Щербаков потерял миллионы, вложив их в проект армейского друга

Участник шоу Stand Up Алексей Щербаков потерял миллионы рублей после того, как вложил их в проект армейского друга. Помимо него, денег лишились еще 19 человек.

В 2018 году товарищ комика по армии Андрей Ненашев вместе с партнером Евгением Селивановым запустил финансовый проект в Зеленограде. Бизнесмены предлагали инвесторам вложить деньги в фондовые рынки, а взамен выплачивали им проценты. На биржах захотел заработать и Алексей Щербаков, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На протяжении четырех лет дела предпринимателей шли хорошо, но в 2022 году на финансистов написали заявление о мошенничестве. Селиванова обвинили в хищении денег, а в феврале 2024 года его посадили в изолятор. Товарищ Щербакова проходит по делу свидетелем.

Помимо юмориста, жертвами махинаций стали несколько госслужащих и сотрудников полиции, которых привлек к проекту Андрей. По предварительным данным, Щербаков мог вложить в компанию около 100 млн рублей.

Следствие по делу продолжается. Селиванов утверждает, что ничего не крал, а все деньги были вложены в акции — часть бумаг упала в цене, а остальные переоформлены на других лиц под давлением некоего сотрудника органов. В деле на данный момент разбираются следователи.

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