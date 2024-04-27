«Колыбельная отца»: рэпер Саша ST признался, что дочки вдохновляют его на творчество

Рэпер Саша ST в День дочери спел о семейных ценностях в эфире шоу «Развивайка» на Детском радио. Знаменитость не просто так выбрал этот день, а потому что является отцом двух дочерей – четырехлетней Эстель и трехмесячной Эльзы.

Мужчина признался, что с появлением второго ребенка стал ощущать, как быстро летит время. Он осознал, что его старшая дочь взрослеет.

«Важно не упускать эти мгновения – первые шаги, первые улыбки, первый визит на Детское радио, – потому что они уже не повторятся», – поделился мыслями артист.

В эфире прозвучала песня «Минутами» и отрывок из новой композиции «Колыбельная». Пока ST еще не выпустил трек, но рассказал о нем. Оказалось, что источником вдохновения для звездного папы стала младшая дочь. Она же была первой слушательницей во время работы.

Певец признался, что часто включал для малышки Детское радио перед сном, в какой-то момент у него появилась идея.

«Я так же укачивал ребенка абсолютно разными песнями. А потом подумал, что должна появиться колыбельная отца, потому что у нас чуть ниже голос и не такой широкий диапазон, как у мам. И я очень рад, что сегодня ее отрывок впервые прозвучал именно на Детском радио и тем более в День дочери», – признался звезда.