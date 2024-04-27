«Колыбельная отца»: рэпер Саша ST признался, что дочки вдохновляют его на творчество
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Рэпер Саша ST в День дочери спел о семейных ценностях в эфире шоу «Развивайка» на Детском радио. Знаменитость не просто так выбрал этот день, а потому что является отцом двух дочерей – четырехлетней Эстель и трехмесячной Эльзы.
Мужчина признался, что с появлением второго ребенка стал ощущать, как быстро летит время. Он осознал, что его старшая дочь взрослеет.
«Важно не упускать эти мгновения – первые шаги, первые улыбки, первый визит на Детское радио, – потому что они уже не повторятся», – поделился мыслями артист.
В эфире прозвучала песня «Минутами» и отрывок из новой композиции «Колыбельная». Пока ST еще не выпустил трек, но рассказал о нем. Оказалось, что источником вдохновения для звездного папы стала младшая дочь. Она же была первой слушательницей во время работы.
Певец признался, что часто включал для малышки Детское радио перед сном, в какой-то момент у него появилась идея.
«Я так же укачивал ребенка абсолютно разными песнями. А потом подумал, что должна появиться колыбельная отца, потому что у нас чуть ниже голос и не такой широкий диапазон, как у мам. И я очень рад, что сегодня ее отрывок впервые прозвучал именно на Детском радио и тем более в День дочери», – признался звезда.
Другую песню – «Папа качает» артист посвятил старшей наследнице. Он сочинил ее во время пандемии, когда смог насладиться временем, проведенным с семьей. Сейчас музыкант много работает, но его супруга Ассоль говорит, что у них есть несколько семейных традиций.
«Например, мы обязательно ужинаем вместе. Причем сажаем за стол и Эльзу, несмотря на то, что ей всего три месяца. Она, правда, очень расстраивается, что ей пока ничего не дают. С Эстелькой мы обсуждаем, как у каждого прошел день, какие случились приключения», – поделилась жена артиста.
Они придумали еще одну традицию под названием «поцелуй в ладошку». Так, когда родители уходят по делам, то целуют малышек в ладошки, чтобы поцелуи будто сохранялись в руках. Когда грустно, можно прикоснуться и почувствовать тепло родного человека.