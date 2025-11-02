«Коллекционирую острова»: Митя Фомин раскрыл секрет молодости

Митя Фомин раскрыл свой секрет молодости. Подробности приводит Леди Mail.

51-летний певец поделился простыми правилами, которые помогают ему выглядеть значительно моложе своих лет

Несмотря на свой возраст, артист на сцене всегда ведет себя энергично, ярко и никогда не устает. Сам артист признается, что никаких «волшебных уколов» — только дисциплина, движение и любовь к себе.

Фомин рассказал, что секрет его формы кроется в активном образе жизни и правильных привычках.

«Я очень много времени провожу на свежем воздухе, много времени провожу со своей новой собакой, ем много овощей и фруктов. Я занимаюсь спортом на свежем воздухе, коллекционирую беговые маршруты, острова. И очень-очень люблю лежать в ванне», — поделился артист.

Певец отметил, что регулярные прогулки и спорт помогают ему сохранять ясность ума и бодрость, а любимая ванна стала настоящим ритуалом восстановления после напряженных дней.

Ранее мы писали о том, что Митя Фомин готовится к серьезной операции.

Также сообщалось, что Anna Asti заявила о планах построить конную ферму.