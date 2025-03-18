Фаны Бузовой увидели во фразе «когда все на своих местах» отсылку к свадьбе Давы

Певица Ольга Бузова после очередного выступления опубликовала в своих социальных сетях пост, который, как считают пользователи, отсылает к свадьбе ее бывшего возлюбленного Давида Манукяна. Бузова использовала строчку из трека Мари Краймбрери, ставшей его женой.

Бузова выложила пост после концерта с Олегом Майами. С певцом Ольгу раньше тоже связывали романтические отношения, а теперь они, по всей видимости, вновь хорошо общаются.

«Когда все на своих местах. 16 марта в сердце навсегда. Москва, спасибо! Вы лучшие», — написала Бузова.

Увидев публикацию, фанаты исполнительницы поспешили раскрыть ее «истинный» смысл. Фраза «все на своих местах» — это название песни Мари Краймбрери. Поэтому поклонники Бузовой предположили, что она таким образом прокомментировала новость о свадьбе Давы с артисткой.

Ранее сообщалось, что Бузова призналась Олегу Майами в любви на его концерте в Москве. Она пообещала певцу быть всегда рядом.