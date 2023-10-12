«Когда тебе изменяют, это больно»: бывшая девушка Дани Милохина расплакалась перед Дибровым

Бывшая девушка блогера Дани Милохина Юлия Гаврилина рассказала, что он изменял ей. Девушка сохранила уважение к молодому человеку и их роману, но призналась, что предательство – это больно.

Гаврилина открыла свои чувства в выпуске шоу «Сессии» с ведущим Дмитрием Дибровым. В какой-то момент она расплакалась от эмоций.

Рассказывая об изменах Милохина, Гаврилина произнесла: «Тяжело быть с хорошей самооценкой и любить себя, когда тебя предает самый близкий человек. Когда тебе изменяют — это больно».

Гаврилина также поделилась детскими травмами и сообщила о серьезных наказаниях отчима. В детстве она старалась быть послушной, чтобы к ней не применяли строгие методы воспитания. Девушка сохранила на отчима обиду, но продолжает называть «папой» и относиться с уважением.

Ранее сообщалось, что Милохина официально призвали в армию. Повестку принесли по его прописке в Анапе. Родственники отказались ее брать, так как блогер находится не в России.