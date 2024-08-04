«Когда она успела вырасти?»: дочь Юлии Началовой в крохотном платье произвела фурор

Певица Юлия Началова ушла из жизни пять лет назад, и сейчас внимание публики приковано к ее дочери, 17-летней Вере Алдониной. Недавно девушка окончила школу и поступила на актерский факультет во ВГИК. Сейчас звездная наследница наслаждается каникулами, а накануне поделилась в личном блоге снимком и произвела фурор.

На опубликованном кадре Вера Алдонина предстала в крохотном черном платье и фиолетовой рубашке на природе. Пользователи Сети отметили, что повзрослевшая дочь Юлии Началовой стала настоящей красавицей.

«Когда она успела вырасти?», «Русская красавица», «Ох, эти ножки», «Очаровательное создание», «Радует глаз, нежная, милая, скромная», — написали подписчики.

Напомним, после смерти знаменитой мамы Вера Алдонина переехала жить к отцу, футболисту Евгению Алдонину. У девушки сложились теплые отношения с новой семьей отца, однако спустя некоторое время она соскучилась по бабушке и дедушке по материнской линии и перебралась жить к ним.

В настоящее время дочь Юлии Началовой занимается пением, она уже не раз выступала на сцене. Многие отмечают, что у Веры Алдониной и ее мамы очень похожи голоса. Недавно стало известно, что после окончания школы девушка решила построить актерскую карьеру и поступила во ВГИК, где будет учиться под руководством народного артиста РФ Александра Михайлова, известного по фильму «Любовь и голуби».

Напомним, Юлия Началова долгие годы боролась с подагрой и системной красной волчанкой. В 2019 году состояние певицы ухудшилось, она была госпитализирована в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии. 16 марта 2019 года артистка ушла из жизни в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.

Ранее мы писали о том, что сбылись пророческие слова Юлии Началовой о дочери, сказанные за четыре месяца до смерти.