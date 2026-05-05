«Когда думаю о Брэдли, я сразу улыбаюсь»: 31-летняя Джиджи Хадид впервые прокомментировала роман с актёром на Met Gala

Как сообщает Vogue, Джиджи дала редкий комментарий во время прямой трансляции с главного модного события года. Беседу с супермоделью вели Эшли Грэм и Кара Делевинь.

Джиджи Хадид стала известна благодаря сотрудничеству с мировыми модными домами и появлениям на престижных подиумах. Супермодель воспитывает 5-летнюю дочь Кхай и старается не афишировать личную жизнь.

На вопрос о том, как ей удаётся сохранять самообладание и улыбку во время съёмок, Джиджи дала неожиданный ответ. «Когда думаю о Брэдли, я сразу улыбаюсь», — призналась модель. Она добавила: «Я стараюсь настроиться на позитивный лад. Наша работа заключается в том, чтобы настроиться правильно и думать о хорошем, и тогда улыбка появляется в глазах, и ты светишься».

Хадид появилась на красной дорожке одна, в то время как 51-летний Брэдли Купер находился внутри музея. Супермодель выбрала для выхода откровенный образ — тёмно-серое макси-платье Miu Miu из абсолютно прозрачной ткани, украшенное узорами из пайеток, напоминающими языки пламени. Джиджи отказалась от бюстгальтера, дополнив образ туфлями на высоком каблуке, длинными серьгами и кольцами.

Напомним, Джиджи Хадид и Брэдли Купер официально подтвердили свои отношения в мае 2025 года. До Met Gala пара избегала публичных комментариев о романе. Ранее мы писали о том, что 23 апреля Джиджи отметила день рождения и опубликовала редкие семейные снимки с дочерью Кхай — на фото был виден пышный букет цветов, предположительно от Брэдли Купера.