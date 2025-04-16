«Когда дал ему контракт, он описался»: Пригожин жестко прошелся по подставившему его Дидюле

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл правду об артистах, которые его предали. В числе таких знаменитостей оказался музыкант Валерий Дидюля. По словам мужа певицы Валерии, он обмочился на ковер, когда подписал с ним контракт, а затем привел к нему бандитов.

Как оказалось, Пригожин помнит всех звезд, с которыми когда-то работал и которые кинули его. Например, как он утверждает, Николай Носков остался должен Иосифу деньги за свое продвижение в шоу-бизнесе и поступил крайне непорядочно по отношению к нему. Но еще хуже повел себя Дидюля.

Продюсер рассказал, что музыкант был очень рад, когда он согласился с ним сотрудничать. Но стоило ему прославиться, как тут же к Пригожину пришли бандиты.

«Когда я дал ему контракт, он описался! Обмочился на ковер, блин! Мне не стыдно говорить правду. У меня и свидетели есть. Дидюля подписал контракт, а когда получил успех и славу, привел ко мне бандитов. Для меня он просто скотина. Не боюсь этого говорить. И пусть он скажет, что это неправда! У меня есть все копии контрактов, свидетели живые. Мне просто обидно», - заявил Иосиф в интервью Лауре Джугелии.

Держит обиду продюсер и на Авраама Руссо. Пригожин отметил, что певец оклеветал его, а покушение назвал плохим сочинением.

Ранее Валерия публично повздорила с Иосифом Пригожиным.