«Когда Аллочка вернется в „Универ"?»: Мария Кожевникова рассказала, почему согласилась на возвращение спустя 15 лет

Кожевникова стала известна благодаря роли Аллочки в популярном молодёжном ситкоме «Универ», который с 2008 года стал одним из главных хитов телеканала ТНТ. В 2011 году актриса покинула проект, после чего её персонаж долгое время отсутствовал на экранах.

По словам актрисы, на протяжении всех 15 лет зрители постоянно задавали ей один и тот же вопрос: «Когда Аллочка вернется в „Универ"?». Именно этот неугасающий интерес поклонников сериала и стал решающим фактором для возвращения. Кожевникова призналась, что изначально переживала за качество продолжения культового проекта, но авторы смогли убедить её в том, что история будет достойной.

В новом сезоне «Универ. 15 лет спустя», съёмки которого стартовали в Москве в 2025 году, зрители увидят не только Кожевникову, но и других звёзд оригинального состава. К своим ролям вернулись актёры Виталий Гогунский, Станислав Ярушин и Настасья Самбурская.

«Универ — часть ДНК ТНТ», — отметил генеральный продюсер ситкома Вячеслав Дусмухаметов.

Напомним, «Универ» впервые вышел на экраны в 2008 году и быстро завоевал популярность у молодёжной аудитории. После завершения основного сериала проект получил продолжение — «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя». Возвращение Кожевниковой в третий сезон продолжения стало главной интригой для поклонников шоу.