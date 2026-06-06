«Коалиций нет, но договоренности есть»: Анна Хилькевич поссорилась с мужем в новом выпуске «Ставки на любовь»

Об этом сообщает телеканал «Пятница!».

Новички мгновенно оказались в центре интриг и конфликтов между оставшимися участниками. Мариам и Арно сразу начали разбираться в правилах игры и существующих союзах на вилле, что спровоцировало жаркие споры между парами.

Актриса Анна Хилькевич, участвующая в шоу вместе с мужем Артуром Мартиросяном, поссорилась с супругом из-за другого участника проекта — Евгения Ершова. Объясняя новичкам расклад сил на вилле, Хилькевич заявила: «Коалиций нет, но договоренности есть».

Евгений Ершов, выступающий в шоу в паре с Анной Пролыгиной, начал пререкаться с участником по фамилии Топалов. Обсуждая негласные правила между парами, Ершов подчеркнул: «Да! Мы не бьем в одну сторону. Такого договора нет».

В этом же выпуске расплакался участник Пирцхалава. Эмоции накалились на фоне продолжающихся испытаний и напряженной атмосферы на вилле.

На прошлой неделе шоу покинули актер Марат Башаров и его партнерша Ася Борисова. Испытание на вылет тогда выиграли фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые продолжают бороться за главный приз вместе с остальными парами.