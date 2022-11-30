Клава Коку застукали с голой грудью у дома своего бывшего. ФОТО

Двадцатишестилетняя дива запомнится своим поклонникам ненадолго.

Хиты ее трек-листов, такие как "ЛА-ЛА-ЛА" и "Краш" еще какое-то время пробудут на первых строчках русскоязычных чартов.

А вот у более взрослой аудитории Клавдия Вадимовна Высокова (настоящее имя девушки) останется в памяти как симпатичная девушка из Екатеринбурга заломившая за один билет на свой концерт десять миллионов рублей.

Билет, к слову, уже кем-то куплен, однако Клава не унимается.

Недавно, проезжая мимо дома своего бывшего молодого человека, она заметила, на фасаде здания рекламу собственного шоу. Недолго думая, певица выпрыгнула из машины и начала позировать на фоне самой себя, оголив грудь.

Что именно хотела показать звезда - себя, работу пиарщиков или дом своего ухажёра, остается лишь догадываться.

Известно одно: Клаве повезло, что на заднем фоне не было религиозного учреждения, в противном случае мы запомнили ли бы бедняжку надолго.