Клава Кока засветила на фото своего нового жеребца

Количество ухажёров у певицы и блогерши Клавы-коки растет с каждым годом.

Блогер Дима Гордей, певец Егор Крид, Дима Масленников, Моргенштерн* и даже Дима Билан успели засветиться в статусе, так называемых, спутников двадцатишестилетний девушки.

Кроме этого, блондинка несколько раз попадалась на фотографиях в паре с рэпером NILETTO, однако роман парочке СМИ приписать пока еще не успели.

И вот – очередной ухажёр, правда теперь четвероногий.

На фотографии в микроблоге Клава стоит в обнимку с породистый лошадью, нежно поглаживая рукой гриву животного.

"Наконец-то девочка нашла себе приходящего жеребца", – иронизируют подписчики в комментариях.

**Алишер Моргенштерн - хип-хоп исполнитель. по решению Минюста признан в России иностранным агентом.