Клава Кока проверила зону бикини на прочность в Стамбуле

Певица Клава Кока уехала отдыхать в Стамбул после трудоемкой работы над новым клипом на песню «Не со мной». По прилете артистка направилась в SPA, чем захотела поделиться с подписчиками.

На новых снимках Кока позирует в бассейне. Натянутые стринги выше линии бедер удивили поклонников. Один из них допустил, что певица захотела проверить на прочность свою зону бикини.

Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News