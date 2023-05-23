Клава Кока и DJ Smash рассказали о новом треке «Пятница» и космической связи

Популярная певица Клава Кока и DJ Smash стали гостями САЙМОН-ШОУ на Радио ENERGY. Звезды рассказали о творчестве и презентовали трек «Пятница».

Исполнительница призналась, что давно мечтала поработать с Андреем, настоящее имя DJ Smash. Оказалось, что он тоже думал о сотрудничестве.

«Так сложилось, что я хотела песню с ним, а он, оказывается, в этот момент хотел песню со мной. Я ему написала, а у него уже была готовая песня», – поделилась Клава.

«Космическая связь», – добавил музыкант.

Ведущий Саймон не мог не затронуть тему, которую все обсуждают в Сети. В одном из интервью Кока рассказала о недопонимании с коллегой Люсей Чеботиной. Девушка призналась, что это не была ссора, а к Люсе она прекрасно относится.

«Никакого зла к ней не испытываю. Просто чуть-чуть наши дорожки разошлись. Но я не считаю ее плохим человеком. Наоборот, я считаю ее классной и желаю ей всяческого успеха», – рассказала звезда.

Ходили слухи, что девушки даже готовы были решить вопросы на кулаках.

«Я не знаю, может, Люся хотела меня побить, но я нет», – ответила Клава.

А DJ Smash в эфире Радио ENERGY признался, что после рождения дочери Серафимы стал еще больше творить. Долгое время о нем не было слышно, а теперь у него выходит хит за хитом.

«У меня родилась дочь, и я стал очень много писать. Это как-то получилось параллельно. До этого я делал очень много англоязычного материала, больше даже рейвового формата, чем радийного, а потом, как раз аккурат к ковиду, я думаю: так, хватит, надо писать на русском начинать», – поделился музыкант.

Ведущий шоу также раскрыл секрет Андрея. Он рассказал, что у диджея есть несколько полок, где лежат очень крутые треки, на год вперед. Поэтому поклонникам всегда будет, что послушать.