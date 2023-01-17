«Классно, когда жена настолько старше»: Галкин* похвастался интимной жизнью с Пугачевой

Еще задолго до своего переезда в Израиль Алла Пугачева и Максим Галкин* были самыми обсуждаемыми персонами. Между супругами приличная разница в возрасте, поэтому их нередко обвиняли во лжи и придуманном романе ради пиара. Сами возлюбленные никогда не обращали внимание на эти домыслы и продолжали строить счастье, постепенно укрепляя семью. Во время своего последнего выступления юморист вновь вернулся к этой теме и поставил точку в дискуссионном вопросе.

Прямо со сцены Максим заявил: круто, когда жена намного старше мужа. Такая женщина обладает богатым опытом и никогда не станет упрекать избранника в загубленной молодости.

«Мужики просто не понимают, как это классно, когда жена настолько старше. Алла никогда не упрекнет меня в том, что я сгубил ее молодость! Никогда! Это сделали другие люди. И некоторые из них еще до сих пор живы! И у них торчат перья», — высказался Галкин*.

Издание «Teleprogramma» предположило, что последней фразой юморист намекнул на неудачный брак Аллы Борисовны и Филиппа Киркорова.

Ранее находящаяся в горах Виктория Боня сообщила о новых проблемах. Подробности читайте в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ