Киркоров забудет о перьях, Басков о стразах: критик рассказал, как будут вести себя артисты из-за запрета ЛГБТ

Музыкальный критик Бабичев заявил, что в связи с принятием закона о запрете ЛГБТ звездам российского шоу-бизнеса придется менять свои образы и отказываться от эпатажа. По его словам, на время со сцены пропадут номера с переодеванием и яркими костюмами.

На нашей эстраде очень много артистов, которые любят устраивать красочные и запоминающиеся выступления. Они используют на своих концертах много различных образов, чтобы запомниться зрителю. Однако критик считает, что в новых реалиях придется сказать «нет» эпатажу. Звездам нужно будет первое время «прощупать» почву и понять, как себя вести с новыми ограничениями.

«Они будут следить за тем, по каким критериям их могут наказать. Мне кажется, что те артисты, у которых были яркие и красочные постановки (например, с переодеванием), на время воздержатся от таких номеров. Если подобные части уже есть в программе, их могут исключить. Но нового в таком формате ничего создаваться не будет», — отметил Бабичев.

Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России был принят Госдумой 27 октября в первом чтении. Новые постановления касаются СМИ, интернета, рекламы, литературы и кино.

Отметим, что одним из самых эпатажных артистов нашей страны является Филипп Киркоров. Он шокирует публику своими нарядами на сцене и в жизни. Совсем недавно в СМИ появились кадры с недавнего концерта исполнителя, на которых запечатлели выход Короля российской эстрады в колготках.