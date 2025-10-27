Киркоров сообщил о серьезной травме после падения и назвал себя трубадуром любви

Певец Филипп Киркоров рассказал о серьезной травме после падения и сообщил о переменах. Артист назвал себя «трубадуром любви».

Подробности узнал mk.ru.

Киркоров пообщался с журналистами за кулисами недавнего концерта в Кремлевском дворце. Он рассказал о восстановлении после полученной на «Новой волне» травмы.

«После того, как я упал, у меня была достаточно серьезная травма. Доктор меня восстанавливает. Уже фактически восстановил… Мне надо было восстановить колено, сустав. Доктор мне помог», - поделился исполнитель.

Киркоров отметил, что его здоровьем занимался не мануальный терапевт, а профессиональный врач, хирург. Певец напомнил, что за год у него случились «две аварии». Напомним, помимо травмы ноги, он получил ожог руки.

Недавно исполнитель выпустил песню, которая больше 30 лет ждала своего выхода. Это композиция о любви, скоро Киркоров представит на нее клип.

«Я же – трубадур любви», - озвучил свое новое звание певец.

