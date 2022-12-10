Киркоров признался в спасении молодости благодаря уколам

Эстрадный певец Филипп Киркоров признался, что прибегает к косметологическим уколам, потому что молодость его покидает.

Артист отметил, что поскольку он публичный человек, спрос публики к нему строже. Дабы избежать отвращения к нему, Киркорову приходится время от времени колоть уколы красоты.

Что касается хирургических вмешательств, к ним певец имеет отрицательное отношение. Пластические операции Киркоров не делал и делать не собирается.