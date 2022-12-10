15:36, 10 декабря 2022
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Киркоров признался в спасении молодости благодаря уколам
Эстрадный певец Филипп Киркоров признался, что прибегает к косметологическим уколам, потому что молодость его покидает.
Артист отметил, что поскольку он публичный человек, спрос публики к нему строже. Дабы избежать отвращения к нему, Киркорову приходится время от времени колоть уколы красоты.
Что касается хирургических вмешательств, к ним певец имеет отрицательное отношение. Пластические операции Киркоров не делал и делать не собирается.
Источник фото:freepik
Источник:SM-News
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: