Киркоров опроверг, что скрывает щеки от камер из-за осложнения после пластики

Певец Филипп Киркоров развеял слухи, что скрывает щеки от камер из-за осложнения после пластической операции. Оказалось, что все дело во флюсе, который образовался после удаления зуба мудрости.

Подробности приводит Пятый канал.

Киркоров присутствовал на пресс-конференции музыкальной премии «Виктория-2024» и попозировал для прессы.

«Это у меня флюс. А все думают — пластика», - сказа певец и добавил, что борется с проблемой третий день.

«У меня так разнесло щеку», - сказал Киркоров, пряча ее.

Музыкант сначала не хотел фотографироваться, но решил, что можно «засветить костюмчик».

Говоря о пластике, Киркоров снял солнцезащитные очки и заявил, уходя из фотозоны: «Зачем мне пластика — молодой, красивый».

Ранее Киркоров рассказал, как принял решение жениться на певице Алле Пугачевой. Он вспомнил, что увидел ее выступление на Новый год. Примадонна исполняла песню «Сильная женщина плачет у окна». Он тут же понял, что хочет сделать Пугачевой предложение руки и сердца.