Киркоров и Лазарев испугали криком кролика на новогоднем телешоу

На съемках очередного новогоднего шоу присутствовали Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. Вместе с ними принял участие и черный кролик. Однако это было зря, ведь кролик испытал испуг.

Киркоров взял пушистого кролика на руку, а Лазарев крикнул, что он принесет удачу. В этот момент напуганное животное дергается и падает.