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16:30, 24 декабря 2022
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Киркоров и Лазарев испугали криком кролика на новогоднем телешоу

Киркоров и Лазарев напугали пушистого до трясучки .

telegram-канал Звездач

На съемках очередного новогоднего шоу присутствовали Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. Вместе с ними принял участие и черный кролик. Однако это было зря, ведь кролик испытал испуг.

Киркоров взял пушистого кролика на руку, а Лазарев крикнул, что он принесет удачу. В этот момент напуганное животное дергается и падает.

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