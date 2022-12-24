16:30, 24 декабря 2022
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Киркоров и Лазарев испугали криком кролика на новогоднем телешоу
Киркоров и Лазарев напугали пушистого до трясучки .
На съемках очередного новогоднего шоу присутствовали Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. Вместе с ними принял участие и черный кролик. Однако это было зря, ведь кролик испытал испуг.
Киркоров взял пушистого кролика на руку, а Лазарев крикнул, что он принесет удачу. В этот момент напуганное животное дергается и падает.
Источник фото:telegram-канал Звездач
Источник:telegram-канал Звездач
Автор:Галина СьюТеги: