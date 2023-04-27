Кинули и предали: Лолита рассказала о самом страшном периоде своей жизни

Двадцать три года отделяют Лолиту Милявскую от того страшного дня, когда она расторгла брак с преуспевающим музыкантом и шоуменом Александром Цекало. Но до сих пор певица остается под впечатлением тех давних событий.

«Газета.Ru» приводит выдержки из интервью, данного Милявской Федору Бондарчуку.

По ее словам, она сразу же потеряла и мужа, и работу, и имидж. Как супруга Цекало за каждое свое выступление певица получала около $25000, но после развода ей уже не предлагали больше $500.

Ничего не досталось Лолите и после распада семейного кабаре-дуэта «Академия». Артистка отметила, что она только со временем поняла: нужно разделять свои финансы и доход супруга.

«Меня называли «дурой» и «сбитым летчиком» - вспоминает тот период жизни Лолита.

А еще Милявская не может простить своим друзьям (режиссеру Тиграну Кеосаяну и его тогдашней жене Алене Хмельницкой) то, что они обыграли ее безысходную ситуацию в своем будущем фильме «Ландыш серебристый».

«Я же делилась с Тиграном, приезжала к нему выпивать, в слезах… В шесть утра из их квартиры - вообще в хлам! Они меня поддерживали, но параллельно писался сценарий», - жалуется артистка.