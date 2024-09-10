«Хватит задавать вопросы про нашу личную жизнь»: муж Анны Седоковой резко высказался о разводе с певицей

На днях 41-летняя певица Анна Седокова объявила о разводе с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» заявила, что в ней произошли внешние и внутренние изменения, и решилась на новую стрижку, а затем перекрасилась в рыжий цвет. Тем временем супруг артистки агрессивно реагирует на вопросы о разрыве в соцсети.

Янис Тимма поделился в личном блоге видео, на котором представил сценку, как он ложится спать у двери после того, как «отстоял мнение у жены».

«Мужики, кто бывал в такой ситуации?» — подписал ролик муж Анны Седоковой.

Публикация спортсмена сразу привлекла внимание подписчиков. Многие решили, что Янис Тимма тем самым опроверг новость о разводе с певицей.

«Анна Седокова разводится, имидж меняет. Янис, похоже, не разводится. Как понять?» — пишут в комментариях.

Муж Анны Седоковой не стал молчать и резко высказался об отношениях с артисткой.

«Хватит мне задавать вопросы про нашу личную жизнь. Мы сами со всем справимся», — заявил Янис Тимма.

Напомним, недавно баскетболист устроил жене публичный скандал в соцсети. Янис Тимма отреагировал на слова из песни Анны Седоковой «Я искала тебя», обвинив ее во лжи.

«Не верю ни одному твоему слову. Все, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует», — высказался спортсмен, отметив аккаунт супруги.

Тогда знаменитость не стала публично отвечать мужу, но на днях подтвердила слухи о разводе с Янисом Тиммой после четырех лет брака. Анна Седокова заявила, что они с супругом «благодарны друг другу за путь, который прошли вместе», однако не раскрыла причины их разрыва.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова решила расторгнуть брак с мужем и приехала подписывать документы.