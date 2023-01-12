passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
15:12, 12 января 2023
1 мин.

«Хотел проверить»: Никас Сафронов ужаснул Харламова интимным подарком

Знаменитый художник обожает юмор и шутки. В 2010 году, узнав, что ведущий Comedy Club женился на менеджере ночного клуба Юлии Лещенко, он хотел подарить Гарику «кровать Рахметова» - лежанку, утыканную гвоздями.

Но потом по его собственным словам, передумал, и ограничился обычным ортопедическим матрасом.

Подарок доставили как сюрприз, спонтанно. Просто позвонили по телефону, а потом подняли на 13 этаж. Звезда комедийного шоу отнесся к шутке довольно прагматически.

  • Много лет я потом спал на этом матрасе, - признается Харламов. Уже и с Юлей развелся, а матрас все лежал.

  • Не понял он тогда моей шутки, - считает Никас, - я ведь хотел проверить его чувство юмора. Важно не с кем ты спишь, а на чем спишь.

Новости партнеров
О чем говорят