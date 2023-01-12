«Хотел проверить»: Никас Сафронов ужаснул Харламова интимным подарком

Знаменитый художник обожает юмор и шутки. В 2010 году, узнав, что ведущий Comedy Club женился на менеджере ночного клуба Юлии Лещенко, он хотел подарить Гарику «кровать Рахметова» - лежанку, утыканную гвоздями.

Но потом по его собственным словам, передумал, и ограничился обычным ортопедическим матрасом.

Подарок доставили как сюрприз, спонтанно. Просто позвонили по телефону, а потом подняли на 13 этаж. Звезда комедийного шоу отнесся к шутке довольно прагматически.