15:12, 12 января 2023
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«Хотел проверить»: Никас Сафронов ужаснул Харламова интимным подарком
Знаменитый художник обожает юмор и шутки. В 2010 году, узнав, что ведущий Comedy Club женился на менеджере ночного клуба Юлии Лещенко, он хотел подарить Гарику «кровать Рахметова» - лежанку, утыканную гвоздями.
Но потом по его собственным словам, передумал, и ограничился обычным ортопедическим матрасом.
Подарок доставили как сюрприз, спонтанно. Просто позвонили по телефону, а потом подняли на 13 этаж. Звезда комедийного шоу отнесся к шутке довольно прагматически.
Много лет я потом спал на этом матрасе, - признается Харламов. Уже и с Юлей развелся, а матрас все лежал.
Не понял он тогда моей шутки, - считает Никас, - я ведь хотел проверить его чувство юмора. Важно не с кем ты спишь, а на чем спишь.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.gazeta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: