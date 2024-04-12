«Хороший психиатр им нужен»: Борис Галкин ответил на русофобские заявления Лазаревой* и правнучки Чкалова

Многие звезды покинули Россию после начала СВО. Мало того, в своих интервью они призывают наносить удары по мирным городам своей Родины. Правнучка великого летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова призвала сбросить ядерную бомбу на Москву для завершения конфликта. Резкими высказываниями отличились оперная певица Мария Максакова*, телеведущая Татьяна Лазарева* (признаны иноагентами на территории РФ). Заслуженный артист России Борис считает, что им необходимо провериться у психиатра.

Татьяна Лазарева* недавно заявила, что радуется, когда по Белгороду наносят удары, потому что «русским надо дать по мозгам» и «давно пора их бомбить».

Звезда фильма «Мы из будущего» считает, что после таких высказываний им стоит обратиться к психиатру.

«Это уже психика нарушенная, сдвиг по фазе. Хороший психиатр им нужен», — сказал порталу aif.ru Борис Галкин.

Говоря о причинах такого поведения, артист отметил, что они вряд ли хотят заработать славу подобными высказываниями. После распада СССР в стране активно навязывались западные ценности, которые повлияли на мировоззрение многих публичных личностей. Поэтому в России сформировалось поколение, боготворящее Америку. Он заключил, что теперь их Родина там, где платят деньги.

Ранее уехавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что не планирует возвращаться на Родину.

*(признаны иноагентами на территории РФ)