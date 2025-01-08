«Хороша в естественном виде»: Дмитрий Маликов прокомментировал макияж дочери

Российский певец Дмитрий Маликов попробовал себя в новом амплуа — на один день он стал визажистом и помог своей дочери Стефании нанести косметику. Весь процесс макияжа звездное семейство запечатлело на видео, опубликованное в социальных сетях.

В ходе накрашивания Стефании Маликов узнал много новых вещей — например, что такое консилер и для чего он нужен. Не обошлось и без ошибок: исполнитель перепутал тушь и тени, но получил оперативные разъяснения насчет того, чем они различаются. При этом Маликов пытался убедить дочь, что макияж ей вовсе не нужен:

«Ты хороша в естественном виде», — заявил он.

Некоторые же тайны косметического ухода так и остались для Маликова нераскрытыми — так, на его вопрос о разнице между подвижным и неподвижным веком Стефания ответила, что «мужчинам такие тонкости знать не обязательно».

Ранее Маликов рассказал, что стал жертвой кражи — домработница похитила его концертные костюмы.