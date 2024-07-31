Хореограф Егор Дружинин заявил, что хочет снять свой сериал с танцами

Хореограф, актер и режиссер Егор Дружинин стал гостем драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». В разговоре с ведущими артист поделился планами и рассказал о том, как стать популярным танцовщиком.

Знаменитость отметил, что любой желающий может быть замеченным, нужно просто приложить усилия и быть талантливым. По его словам, в танцевальном обществе все часто происходит по принципу сарафанного радио.

«В принципе, в театр могут пригласить звезду просто потому, что она вызывает резонанс у публики. Предположим, Коле Цискаридзе не нужно приезжать и проходить кастинг, чтобы танцевать в Опера Гарнье», – высказался Егор.

Но Дружинин отметил, что принято проверять друг друга в работе. Люди контактируют на мастер-классах, в постановках, чемпионатах и конкурсах. Поэтому у них есть мнение о человеке и о том, кем он является на самом деле.

Мужчина известен не только как танцор и хореограф, но и как актер. Он снимается в сериале «Вампиры средней полосы». Егор играет вампира-злодея, и ему очень нравится его герой. Есть у звезды еще одна мечта – снять свой сериал, в котором будут танцы.

«Я сейчас рассказываю вам это и думаю: «Господи, когда же я все успею!» – признался Дружинин в эфире «Авторадио».