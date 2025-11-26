«Ходили за ним, как за маленьким ребенком»: как прошли последние дни жизни Всеволода Шиловского

Актер Станислав Садальский рассказал о последних днях жизни своего друга и коллеги Всеволода Шиловского. Он отметил, что перед смертью артист был уже плох, но ему во всем помогали ребята из театра.

В личном Telegram-канале Садальский опубликовал пост, посвященный умершему товарищу. По его словам, они часто виделись в последнее время, и он замечал, как плохо себя чувствовал Шиловский. Его здоровье подкосила кончина жены. Актер тяжело переживал утрату и так и не смог оправиться.

«Он уже совсем слабый был, очень плохо чувствовал себя после смерти жены, да, в общем, получается, и не пережил ее уход. Спасибо ребятам из его театра, поддерживали как могли, кормили, лечили, соблюдали диету, ходили за ним, как за маленьким ребенком и днем и ночью. Святые люди», - поделился Садальский.

Актер отметил, что Всеволод всегда мечтал о своем театре и смог его создать, а также взрастил учеников, о которых «может мечтать каждый учитель».

