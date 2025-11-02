«Хочу табун»: Anna Asti заявила о планах построить конную ферму

Anna Asti мечтает о собственной конной ферме. Подробности приводит Пятый канал.

Певица призналась, что увлеклась верховой ездой: в перерывах между гастролями артистка всерьез занимается конным спортом. Из-за этого она теперь мечтает о создании собственной фермы, где люди смогут отдыхать среди животных и наслаждаться природой.

«Я сейчас практикую занятия, у меня есть мой тренер, который помогает выбирать лошадей, она их, собственно, и выкупает, потому что лучше разбирается. А я их выбираю по душе — красивый, приятный — это мое. Я уже чувствую связь с животными, они будто понимают, когда я уставшая или грустная», — поделилась певица.

Анна уверена, что лошади для нее — как дети. У каждой свой характер и неповторимая энергетика. Со временем хобби певицы переросло в большую мечту. Она хочет создать конную ферму, где люди смогут кататься верхом, пить ароматный кофе на рассвете и просто быть ближе к природе.

«Может, было бы круто открыть свою школу конного спорта, но я подумываю о конной ферме. Чтобы туда приезжали люди, отдыхали, пили кофе на рассвете, глядя на этих прекрасных животных. Конечно, какая ферма без овечек, без козочек. Я хочу, чтобы всё было гармонично — и для людей, и для животных», — объяснила певица.

Недавно Анну тронула история о спасении лошадей в Перми — инициативу местных волонтеров она собирается поддержать лично.

