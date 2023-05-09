«Хочется замкнуться в своем мире»: Лера Кудрявцева впала в меланхолию из-за ретроградного Меркурия

Поклонники актрисы и телеведущей Леры Кудрявцевой обеспокоены. От ее активности и жизнерадостности не осталось и следа.

Селебрити то выкладывает грустные видео, на которых задумчиво смотрит вдаль под звуки печальной музыки, то публикует свою черно-белую фотографию с тоскливой подписью:

«Бывают дни, когда нет желания даже подходить к телефону. Хочется побыть одной, подумать, замкнуться в своем мире и никого не впускать».

Фолловеры наперебой засыпают Леру словами утешения и советами, как перебороть меланхолию.

Woman.ru приводит высказывание одной из подписчиц, предположившей, что причины тоски Кудрявцевой следует искать в неблагоприятной астрологической ситуации.

«Просто сейчас полнолуние, коридор затмений, да еще и ретроградный Меркурий».

Если так, печаль ведущей «Секрета на миллион» действительно скоро пройдет.

Эксперты в области астрологии считают, что 15 мая 2023 года Меркурий выйдет из своей оптической ретроградности и его негативное влияние на людей прекратится.

Рожденным, как Лера, под знаком Тельца, до той поры и в самом деле лучше учесть прогноз астрологов и не проявлять излишней активности.