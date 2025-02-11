«Хочется удивлять в этом году»: Алсу рассказала о неожиданном дуэте

Певица Алсу стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Звезда исполнила в эфире свои хиты «Все равно», «Вчера», «Зимний сон», любимую песню сына Рафаэля «Первый снег» и новинку «Я учусь не бояться».

Артистка призналась, что сейчас ведет активную концертную деятельность и испытывает огромное удовольствие от творчества.

«У меня нет такого чеса, то есть не по 20 концертов в месяц все-таки. Я пока что привыкаю к новому режиму и новому образу жизни. От самого концерта, конечно, я получаю огромное удовольствие. Это обмен энергией со зрителем, который меня ждал и соскучился. Мне безумно приятно, что столько лет прошло, и я, по-прежнему, востребована, меня ждут и любят. Это большое счастье для артиста», – призналась певица.

Алсу рассказала ведущим «Авторадио» о сюрпризах, которые ждут ее слушателей. У нее запланирован неожиданный дуэт с Джиганом.

«Это такая максимально неожиданная коллаборация, но еще будут и другие интересные песни, дуэты. Планируется очень яркий год, хочется удивлять в этом году», – подчеркнула артистка.

Звезда также освоила новый вид спорта – биатлон. Она рассказала, что ее пригласили поучаствовать в соревнованиях «Гонка звезд» и всему научили.

«Я бы сама, наверное, никогда не подумала о том, чтобы заняться этим видом спорта. А тут вроде как надо. И вообще, стрелять оказалось гораздо легче, чем освоить коньковый ход. Это как раз очень сложно, там напрягается все тело. И это классно», – отметила исполнительница.

Алсу хочет продолжать тренироваться, как только выпадет снег.