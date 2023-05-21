«Хочется быть фермером!»: концерт Димы Билана в Анапе закончился скандалом

Гастроли знаменитого поп-певца Димы Билана на юге России закончились феерично. Во время концерта в Анапе на сцене вспыхнула мембрана одной из звуковых колонок. Огонь удалось погасить, однако концерт всё-таки был сорван. Многие гости, хотя и не получили ожогов, изрядно наглотались дыма.

Сам исполнитель не растерялся. Заметив пожароопасное недоразумение, он немедленно вызвал секьюрити и крикнул в микрофон: «Видите, какая у нас энергетика? Воспламеняющая энергетика такая!»

Зрители отнеслись к инциденту с пониманием. Во всяком случае требования вернуть деньги за билет ни от кого не поступали.

Также, как сообщает «7Дней.ru», певец остался от своего тура в полном восторге.

По словам артиста, просторы, камыши и свежий воздух родной земли радуют душу и греют сердце.

В какой-то момент Диме даже пришла в голову великолепная идея. «Какая красота. Хочется быть фермером! Очень хочется», — говорит подопечный Яны Рудковской, глядя в камеру.