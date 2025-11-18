«Хочет остыть»: почему Дмитрий Дибров «сбежал» на Бали после скандала с неприличным видео

Алена Кравец прокомментировала тайную поездку Дмитрия Диброва на Бали после скандала с видео. В беседе с Teleprogramma.pro певица объяснила, что телеведущий решил «остыть» после болезненного развода с женой.

Недавно ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» попал в скандал из-за распространившегося по Сети видео, где он выходит из машины с расстегнутыми штанами. Компанию Дмитрию Диброву составила таинственная спутница, с которой он, по слухам, приехал на вечеринку откровенного характера. После непристойных кадров шоумен тайно улетел на Бали, но Алена Кравец заверила: его «побег» не связан с «голым» скандалом и был запланирован заранее.

«Его отъезд с этим скандалом не связан. Напротив, он подстегнул к нему интерес, выросло число предложений на новогодние корпоративы в качестве ведущего, он поднял гонорар. Его планы — много работать», — заявила светская львица.

По словам Алены Кравец, сейчас Дмитрий Дибров чувствует себя опустошенным после расставания с молодой супругой. Актриса рассказала, что телеведущий пока не готов к новым отношениям и хочет отвлечься за границей.

«Про личную жизнь он пока не думает, хочет остыть от этих отношений и разочарования», — отметила Алена Кравец. Напомним, этой осенью Дмитрий Дибров официально развелся с женой Полиной после 16 лет брака. По слухам, причиной разрыва стала измена модели с женатым другом семьи Романом Товстиком.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров не исключил, что Дмитрий Дибров мог быть в измененном состоянии в скандальном ролике: «Даже не алкоголь, а что-то потяжелее».