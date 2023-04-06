«Хочешь, расскажу, как всё было»: Малахов признался Николаю Лещукову, что убил Талькова
Николай Лещуков назвал имя человека, убившего Игоря Талькова, и причину рокового выстрела.
Фото: Tarakanov Vadim/EAST NEWS
Трагедия во Дворце спорта «Юбилейный», произошедшая 32 года назад, случилась на бытовой почве и не имела никакой предыстории.
Азиза, которая по регламенту должна была выступать последней, испугалась, что не успеет после душа в гостинице просушить волосы. Они с Игорем Малаховым торопились по своим делам. Она послала Игоря договориться, чтобы Тальков пропустил ее вперед…
Все подробности произошедшего актеру Николаю Лещукову рассказал незадолго до смерти сам мастер восточных единоборств, известный в 90-е годы рэкетир Игорь Малахов.
«Во время застолья спустя два года после трагедии… Игорь меня спрашивает: Хочешь, расскажу, как все было в тот день»?
После начавшейся перепалки, когда охранники Талькова заломили Малахову руки, а сам музыкант дважды выстрелил ему в лицо из газового пистолета.
«Я чуть разжал руку, охранники ослабили свои щупальца. Я перекинул пистолет в другую руку и нажал на курок». Тальков случайно оказался на линии огня».
По словам Лещукова, два дня спустя Малахов признался в содеянном на Петровке 38.
Поскольку сразу после убийства он разобрал пистолет и по частям выкинул в Мойку (орудие убийства так и не нашли), основным подозреваемым по-прежнему остается проживающий за границей Валерий Шляфман.