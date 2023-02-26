15:41, 26 февраля 2023
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Хирург Леонид Рошаль находится в реанимации: раскрыты подробности тяжелого состояния
Mash: тяжелобольной хирург Леонид Рошаль попал в реанимацию.
Фото: Starface.ru
Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля положили в реанимацию. Здесь он находится уже шестой день.
По словам медиков, у Рошаля тяжелое положение — выявлен Паркинсон и кисты в головном мозге.
После дополнительного обследования был обнаружен перелом шейки левого бедра.
Источник фото:Starface.ru
Источник:mash.ru
Автор:Галина СьюТеги: