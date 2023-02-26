Хирург Леонид Рошаль находится в реанимации: раскрыты подробности тяжелого состояния

Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля положили в реанимацию. Здесь он находится уже шестой день.

По словам медиков, у Рошаля тяжелое положение — выявлен Паркинсон и кисты в головном мозге.

После дополнительного обследования был обнаружен перелом шейки левого бедра.