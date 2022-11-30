Кевин Спейси больше не будет насиловать несовершеннолетних

Кевин Спейси получил свою первую роль в полнометражном фильме после победы в суде по делу о сексуальных домогательствах.

Показывать голливудскую звезду зрителю сценаристы так и не решились. Спейси сыграет персонажа за кадром, просто озвучив голос преступника, исполнив роль, похожую на роль Кифа Сазерленда в «Телефонной будке».

Новый инди-триллер под названием «Контроль», уже вышел в кино в США и Европе, а до нас доберется только через десять дней. Премьера назначена на 8 декабря 2022.

Любопытно, что в отличие от большинства других картин снятых за рубежом, у нас ленту обещают выпустить на больших экранах.