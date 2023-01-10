Алкоголизм или депрессия: психолог объяснил, что происходит с Варнавой

Смена сценического образа для Варнавы может стать роковой ошибкой.

Утонченная длинноволосая sexy woman, памятная по многочисленным телешоу 2008-2018 годов, после развода с режиссером Александром Молочниковым и загадочного увольнения из театра Crave, превратилась в бритоголового усталого монстра.

Внешний вид Екатерина Варнавы не просто ужаснул, а напугал ее поклонников.

Опасения, что новый сценический образ не пойдет на пользу артистке, разделают и медики. Известный психолог Андрей Зберовский уверен: у Варнавы серьезные проблемы с алкоголем.

То, что сейчас с ней происходит — это логическое следствие депрессивных состояний, особенно на фоне алкоголя, - говорит врач.

По его мнению, кардинальная смена имиджа в такой ситуации лишь усугубит проблему. Секс-символу Comedy Woman нужно отказаться от напускной брутальности, вернуть себе женственность, возможно, легкую грусть и изящество.

И, конечно, исключить спиртное из списка своих помощников в трудных ситуациях.