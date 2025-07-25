Катя IOWA рассказала, что связывает ее с певцом Андреем Катиковым, кроме музыки

Певица Катя IOWA и исполнитель Андрей Катиков рассказали на «Авторадио» о неожиданном творческом союзе, объединившем их не только музыкой, но и белорусскими корнями.

«Если волосы назад – буду как Аль Пачино. Если вперед, как сейчас, – то молодой Пол Маккартни. Все зависит от прически», — с улыбкой объясняет Катиков свою харизматичную внешность, реагируя на сравнения с легендами.

В шоу «Мурзилки Live» артисты представили новый дуэтный трек «Красный свет» в живом исполнении. История их сотрудничества началась необычно.

«Я никогда не пишу незнакомым парням, но увидела его рилс и сразу написала: “Давай познакомимся!”» — смеется Катя IOWA.

Первая встреча в московской студии Катикова быстро переросла в совместное творчество.

«У нас на базе буквально со второй встречи начали работать», — делится музыкант .

«Все пути вели нас на один вокзал – Белорусский», — шутит IOWA, намекая на общее происхождение. На «Авторадио» артисты признаются, что в моменты усталости переходят на белорусский.

Премьера «Красного света» уже сделала песню мемом. Катя с гордостью отвечает, что люди напевают ее в пешеходных переходах. Кроме того, в ней есть отсылка к хиту Максима Леонидова «Видение».