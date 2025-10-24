«Катька будет править миром»: Слава посмеялась над увидевшей НЛО Лель

Певица Слава посмеялась над увидевшей НЛО Катей Лель. Исполнительница хита «Попутчица» высказалась об этом в соцсетях и заявила, что готова на общение с каким-нибудь инопланетным «чудовищем».

Недавно Катя Лель заявила, что на фотографии дочери был запечатлен Неопознанный летающий объект (НЛО). На снимке, где изображена Эмилия, в небе видны яркие огни. Артистка настаивает на подлинности кадра, заявив, что не использовала фотошоп и любые виды монтажа.

«Они всегда рядом, наблюдают и оберегают. Монтаж делать не умею, да и мне это ни к чему, можете не предполагать, а сразу сделать экспертизу, если вам захочется», — написала Катя Лель.

Ее коллега Слава восприняла это сообщение с юмором. Исполнительница записала несколько видеообращений, в которых в шутливой форме прокомментировала ситуацию. Певица пообещала, что «инопланетное чудовище» ее точно развеселит, отметив, что подобные «пришествия» добавляют жизни разнообразия.

Особое внимание привлекло ее высказывание о будущем человечества и роли в нем Кати Лель.

«Не знаю, что они с нами будут делать, но я думаю, с Катькой Лель у них там все в завязке, все нормально. Катька будет править миром по-любому», — заявила Слава.

