«Категорически против»: бывшая жена Горшка возмущена сериалом «Король и Шут»

Бывшая супруга погибшего от сердечной недостаточности вокалиста группы «Король и Шут» Ольга Шаботова категорически не согласна с недавно вышедшей на российские телеэкраны версией сериала.

По её словам, мужа показали как недалёкого наркомана, превратив личность «Горшка» в своеобразный образ антагониста.

По мнению женщины, режиссеру стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностную картину, основанную на мнении нескольких далеких от ее мужа людей.

«Мне известно, что люди, которые дружили с Мишей, в недоумении, – утверждает Ольга Шаботова. Когда я давала согласие на съемки, речь шла совершенно другом, а с тем, что мы видим в итоге – я категорически не согласна»

Другого мнения о сериале по мотивам творческого пути рок-группы вокалист Андрей Князев. Ему сериал, наоборот, понравился. Музыкант заявил, что увиденное на экране его завораживает и он с нетерпением ждёт новых серий.