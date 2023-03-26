«Категорически против»: бывшая жена Горшка возмущена сериалом «Король и Шут»
Бывшая жена Михаила Горшкова возмущена сериалом о своём муже.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@plisman»
Бывшая супруга погибшего от сердечной недостаточности вокалиста группы «Король и Шут» Ольга Шаботова категорически не согласна с недавно вышедшей на российские телеэкраны версией сериала.
По её словам, мужа показали как недалёкого наркомана, превратив личность «Горшка» в своеобразный образ антагониста.
По мнению женщины, режиссеру стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностную картину, основанную на мнении нескольких далеких от ее мужа людей.
«Мне известно, что люди, которые дружили с Мишей, в недоумении, – утверждает Ольга Шаботова. Когда я давала согласие на съемки, речь шла совершенно другом, а с тем, что мы видим в итоге – я категорически не согласна»
Другого мнения о сериале по мотивам творческого пути рок-группы вокалист Андрей Князев. Ему сериал, наоборот, понравился. Музыкант заявил, что увиденное на экране его завораживает и он с нетерпением ждёт новых серий.