Карина Кросс получила перелом стопы вместо новогоднего подарка на съемках Comedy Club

Блогер Карина Кросс (настоящее имя – Карина Лазарьянц) сломала стопу, участвуя в съемках новогоднего выпуска Comedy Club на ТНТ.

Артистка показала подписчикам, какой у нее теперь большой палец. Со слезами на глазах, она переживает, что у нее запланировано много съемок, а теперь даже туфли не наденешь.

Врачи заключили, что у Карины на левой стопе закрытый краевой перелом основания.