13:30, 03 декабря 2022
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Карина Кросс получила перелом стопы вместо новогоднего подарка на съемках Comedy Club
Блогер Карина Кросс (настоящее имя – Карина Лазарьянц) сломала стопу, участвуя в съемках новогоднего выпуска Comedy Club на ТНТ.
Артистка показала подписчикам, какой у нее теперь большой палец. Со слезами на глазах, она переживает, что у нее запланировано много съемок, а теперь даже туфли не наденешь.
Врачи заключили, что у Карины на левой стопе закрытый краевой перелом основания.
Источник фото:freepik
Источник:KROSSNEWS
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: