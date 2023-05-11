Александр Гудков может положить конец творческой карьере Константина Хабенского

Правозащитник Максим Суров обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить актерский состав спектакля в театре МХТ им. Чехова.

Речь идет о совместном благотворительном проекте Фонда Константина Хабенского и МХТ им. Чехова «Поколение Маугли». В рамках проекта средства от спектакля поступают на лечение детей с опухолью мозга. Это первый благотворительный спектакль к России, который стал репертуарным.

Сурова заинтересовало наличие на афишах спектакля, премьера которого должна состояться через три дня, имени Александра Гудкова.

«В ролях заявлены: Екатерина Шпиц, Константин Хабенский и Александр Гудков, который заявлял, что ему стыдно, что он русский, и что он может даже сдать своё гражданство», - приводит цитату юриста Абзац. На данный момент неизвестно, как отреагировал на заявление Сурова СК РФ. Билеты на «Поколение Маугли» пока продаются на сайте и в кассе театра.

Поклонники Константина Хабенского обеспокоены дальнейшей творческой судьбой художественного руководителя любимого театра и активно обсуждают в Сети, что он будет делать, если представление уберут из репертуара МХТ.

Сам Константин Хабенский эту новость не комментирует.