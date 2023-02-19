Каникулы Ричарда Гира в Мексике обернулись госпитализацией

73-летний Ричард Гир был госпитализирован в одну из больниц Мексики. У актера обнаружили пневмонию.

Дело в том, что актер вместе с семьей проводил отпуск в Мексике. Ричард Гир должен был праздновать 40-летие своей супруги Алехандры Сильвы. Однако артисту стало плохо.

Во время отпуска актер жаловался на сильный кашель, после чего пришлось обратиться в больницу. Ричард Гир провел там всю ночь, врачи выписали антибиотики. Сейчас состояние артиста улучшилось.